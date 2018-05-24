Путин с Макроном поговорили о войне на Донбассе

В четверг, 24 мая, президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине. Стороны подтвердили важность выполнения минских соглашений.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Коснулись и конфликта на юго-востоке Украины. Акцентировали важность неукоснительного выполнения минских соглашений для обеспечения устойчивого всеобъемлющего решения внутриукраинского кризиса", – сказал Путин по завершению переговоров.

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В свою очередь Макрон заявил, что Парижу и Москве необходимо сообща работать над обеспечением коллективной безопасности.

"Я считаю, что мы должны совместно работать над принципом коллективной безопасности, что мы должны защищать наши ценности, должны защищать суверенитет наших народов", – заявил президент Франции.

Он также отметил, что, по его мнению, в ряде случаев Франция "может действовать в тех ситуациях, когда некоторые "красные линии" пересеченные".

Напомним, что 24 мая в российский Санкт-Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Однако перед этим состоялась встреча Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.