00:24
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
25°C 15°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ НОВОСТИ ЧЕРКАСС ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ НОВОСТИ ЧЕРКАСС ОЛЕГ СЕНЦОВ

Путин с Макроном поговорили о войне на Донбассе

192 Читати новину українською
Макрон с Путиным поговорили о войне на Донбассе
Макрон с Путиным поговорили о войне на Донбассе / Пресс-служба Кремля

В четверг, 24 мая, президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине. Стороны подтвердили важность выполнения минских соглашений.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Коснулись и конфликта на юго-востоке Украины. Акцентировали важность неукоснительного выполнения минских соглашений для обеспечения устойчивого всеобъемлющего решения внутриукраинского кризиса", – сказал Путин по завершению переговоров.

Читайте также: Макрон после встречи с Путиным: "Я признаю ту же роль, которую Россия сейчас построила для себя"

В свою очередь Макрон заявил, что Парижу и Москве необходимо сообща работать над обеспечением коллективной безопасности.

"Я считаю, что мы должны совместно работать над принципом коллективной безопасности, что мы должны защищать наши ценности, должны защищать суверенитет наших народов", – заявил президент Франции.

Он также отметил, что, по его мнению, в ряде случаев Франция "может действовать в тех ситуациях, когда некоторые "красные линии" пересеченные".

Напомним, что 24 мая в российский Санкт-Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Однако перед этим состоялась встреча Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.

Теги: Новости политики Новости России Минские договоренности Война на Донбассе Владимир Путин Эммануэль Макрон Новости Франции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 24 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 24 мая: убийство депутата Гуры, новые данные о сбитии
24 мая, 23:30 Главные новости 24 мая: убийство депутата Гуры, новые данные о сбитии "Боинга" на Донбассе
24
Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
24 мая, 23:00 Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
Дмитро Гнап 63
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
24 мая, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 381
24 мая, 21:00 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 196
Санкции СНБО против российских СМИ: о чем идет речь и почему это важно
24 мая, 20:02 Санкции СНБО против российских СМИ: о чем идет речь и почему это важно
Євгенія Мазур 312
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук