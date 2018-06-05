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Путін запропонував зробити Україні з Донбасом те, що сам зробив із Чечнею

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Путіна дивує, чому Україна досі не надала Донбасу статусу території із широкими повноваженнями
Путіна дивує, чому Україна досі не надала Донбасу статусу території із широкими повноваженнями / .crimea.kp.ru

Президент Російської Федерації Володимир Путін дивується, чому Україна досі не надала Донбасу статусу території із широкими повноваженнями, як це свого часу зробив Кремль із Чечнею.

Про це Путін сказав в інтерв'ю ORF, яке розмістили на сайті російського президента.

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У ході дискусії, після всіляких кривавих подій все-таки чеченський народ підписав договір із Російською Федерацією. РФ пішла на дуже складне для себе рішення про надання Чечні такого статусу, який визначає високий рівень її самостійності в рамках Російської Федерації. До речі, це саме могла б зробити Україна щодо Донбасу. Чому вони досі цього не зробили?
– заявив Путін.

Він додав, що у такому разі в України не виникали б проблеми із мовами національних меншин.

оді не потрібно було б обмежувати застосування мов іноземних меншин в Україні, маю на увазі не тільки російську, а й румунську, угорську і польську мови. Про це якось мало говорять в Європі, але ж це реалії сьогоднішнього дня", – висловився очільник Кремля.

 

Теги: Війна на Донбасі Новини політики Чечня Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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