Путін запропонував зробити Україні з Донбасом те, що сам зробив із Чечнею

Президент Російської Федерації Володимир Путін дивується, чому Україна досі не надала Донбасу статусу території із широкими повноваженнями, як це свого часу зробив Кремль із Чечнею.

Про це Путін сказав в інтерв'ю ORF, яке розмістили на сайті російського президента.

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У ході дискусії, після всіляких кривавих подій все-таки чеченський народ підписав договір із Російською Федерацією. РФ пішла на дуже складне для себе рішення про надання Чечні такого статусу, який визначає високий рівень її самостійності в рамках Російської Федерації. До речі, це саме могла б зробити Україна щодо Донбасу. Чому вони досі цього не зробили?

– заявив Путін.

Він додав, що у такому разі в України не виникали б проблеми із мовами національних меншин.

"Тоді не потрібно було б обмежувати застосування мов іноземних меншин в Україні, маю на увазі не тільки російську, а й румунську, угорську і польську мови. Про це якось мало говорять в Європі, але ж це реалії сьогоднішнього дня", – висловився очільник Кремля.