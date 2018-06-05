Путін жорстко розповів, що думає про повернення Криму Україні

Не має і не може бути умов, за яких би Російська Федерація повернула Україні окупований нею у 2014 році Крим.

Таку заяву в інтерв’ю ORF, яке оприлюднили в Кремлі, зробив президент Володимир Путін, відповідаючи на запитання, що має статися, щоб Росія повернула Крим Україні.

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Також Путіна запитали і про так званих "зелених чоловічків" у Криму. Журналіст поцікавився у глави Кремля, ким вони були.

Наша армія перебувала в Криму на законних підставах, за договором там перебувала наша військова база,

– сказав президент Росії у відповідь.

За словами Путіна, Росія у Криму після 2014-го перш за все збільшила кількість Збройних сил і військових об’єктів.

"Я впевнено вам говорю, що крім цього (Збройних сил Росії, – 24) там нікого не було, але там були наші Збройні сили за договором" , – додав глава Кремля.