Путин жестко рассказал, что думает о возвращении Крыма Украине

Нет и не может быть условий, при которых бы Российская Федерация вернула Украине оккупирован в 2014 году Крым.

Такое заявление в интервью ORF, которое обнародовали в Кремле, сделал президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине.

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Также Путина спросили и о так называемых "зеленых человечках" в Крыму. Журналист поинтересовался у главы Кремля, кем они были.

Наша армия находилась в Крыму на законных основаниях, по договору там находилась наша военная база,

– сказал президент России в ответ.

По словам Путина, Россия в Крыму после 2014-го прежде всего увеличила количество Вооруженных сил и военных объектов.

"Я уверенно вам говорю, что кроме них (Вооруженных сил России, – 24) там никого не было, но там были наши Вооруженные силы по договору", – добавил глава Кремля.