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Портников назвал единственный способ возвращения Крыма Украине

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Как Украине вернуть Крым?
Как Украине вернуть Крым? / 24 Канал

Существует только единственный реальный способ вернуть Крым Украине и осуществить его может Конституционный суд России.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников, сообщает "Апостроф".

"Нужно, чтобы Российская Федерация признала, что ее действия по "присоединению" Крыма противоречат ее собственной Конституции", – сказал эксперт.

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По его словам, это будет выглядеть примерно так же, как в свое время государственный совет СССР признал недействительной оккупацию Латвии, Литвы и Эстонии Советским Союзом, и возобновила их независимость с 1940 года.

Портников подчеркнул, что другого выхода нет, и те, кто надеется, что Украина пойдет отвоевывать полуостров "руками" – ошибаются.

Все разговоры российских оппозиционеров о том, что Крым – не бутерброд, что надо провести там новый референдум – это не то. Я рассказываю вам реальный правовой выход: Конституционный суд РФ по ходатайству президента РФ, Государственной думы РФ рассматривает вопрос о том, не были ли нарушены законы РФ, и выносит соответствующий вердикт. И с этого дня все эти решения выглядят недействительными,
– добавил журналист.

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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