Из Крыма после аннексии выезжает жителей больше, чем возвращается, – Куркчи

С оккупированного Россией Крыму ежегодно выезжает больше людей, чем возвращается обратно. Так полуостров ежегодно покидают около 2 – 3 тысяч местных жителей.

Об этом рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, сообщает "Укринформ".

"Есть люди, которые в постоянно выезжают из Крыма, является население, которое возвращается. Я не хочу ложным, но если говорить о 2 – 3 тысяч в год, то это может быть близко к истине", - добавил Куркчи.

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По его слова, единственное неизменное последние годы то, что тех, кто выезжает из Крыма, больше, чем тех переселенцев, которые впоследствии снова возвращаются на полуостров.