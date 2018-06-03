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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

З Криму після анексії виїжджає жителів більше, ніж повертається, – Куркчі

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Адмінкордон з Кримом
Адмінкордон з Кримом / ДПСУ

З окупованого Росією Криму щорічно виїжджає більше людей, аніж повертається назад. Так півострів кожного року покидають близько 2 – 3 тисяч місцевих жителів.

Про це розповів перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі, повідомляє "Укрінформ".

"Є люди, які на постійно виїжджають з Криму, є населення, яке повертається. Я не хочу бути неправдивим, але якщо говорити про 2 – 3 тисячі людей на рік, то це може бути близько до істини", – додав Куркчі.

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За його слова, єдине незмінне останніми роками те, що тих, хто виїжджає з Криму, більше, ніж тих переселенців, які згодом знову повертаються на півострів.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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