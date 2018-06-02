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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чи є туристи на кримських пляжах: промовисті відео та фото

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Порожні пляжі Криму
Порожні пляжі Криму / "Крим.Реалії"

У перший день літа вода в Чорному морі прогрілася до 20 градусів, проте це не допомогло окупантам заманити туристів на пляжі.

Про це пишуть "Крим.Реалії".

Видання зазначає, що незважаючи на хороші погодні умови, туристів на пляжах міста поки мало.

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Відпочивальники на пляжі Севастополя:

А ось що публікують кримчани у соціальних мережах: 

 

Теги: Новини України Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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