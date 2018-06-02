Чи є туристи на кримських пляжах: промовисті відео та фото
У перший день літа вода в Чорному морі прогрілася до 20 градусів, проте це не допомогло окупантам заманити туристів на пляжі.
Про це пишуть "Крим.Реалії".
Видання зазначає, що незважаючи на хороші погодні умови, туристів на пляжах міста поки мало.
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Відпочивальники на пляжі Севастополя:
А ось що публікують кримчани у соціальних мережах:
Джерело: 24 Канал
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