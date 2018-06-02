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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Есть ли туристы на крымских пляжах: красноречивые видео и фото

234 Читати новину українською
Пустые пляжи Крыма
Пустые пляжи Крыма / "Крым.Реалии"

В первый день лета вода в Черном море прогрелась до 20 градусов, однако это не помогло оккупантам заманить туристов на пляже.

Об этом пишут "Крым.Реалии".

Издание отмечает, что несмотря на хорошие погодные условия, туристов на пляжах города пока мало.

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Отдыхающие на пляже Севастополя:

А вот что публикуют крымчане в социальных сетях:

 

Теги: Новости Украины Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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