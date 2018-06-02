Есть ли туристы на крымских пляжах: красноречивые видео и фото
В первый день лета вода в Черном море прогрелась до 20 градусов, однако это не помогло оккупантам заманить туристов на пляже.
Об этом пишут "Крым.Реалии".
Издание отмечает, что несмотря на хорошие погодные условия, туристов на пляжах города пока мало.
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Отдыхающие на пляже Севастополя:
А вот что публикуют крымчане в социальных сетях:
Источник: 24 Канал
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