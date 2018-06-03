Портников назвав єдиний спосіб повернення Криму Україні

Існує лише єдиний реальний спосіб повернути Крим Україні і здійснити його може Конституційний суд Росії.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников, повідомляє "Апостроф".

"Потрібно, щоб Російська Федерація визнала, що її дії по "приєднання" Криму суперечать її власній Конституції", – сказав експерт.

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За його словами, це виглядатиме приблизно так само, як свого часу державна рада СРСР визнала недійсною окупацію Латвії, Литви і Естонії Радянським Союзом і відновила їх незалежність з 1940 року.

Портников наголосив, що іншого виходу немає і ті, хто сподівається, що Україна піде відвойовувати півострів "руками" – помиляються.

Всі розмови російських опозиціонерів про те, що Крим – не бутерброд, що треба провести там новий референдум – це не те. Я розповідаю вам реальний правовий вихід: Конституційний суд РФ за клопотанням президента РФ, Державної думи РФ розглядає питання про те, чи не були порушені закони РФ, і виносить відповідний вердикт. І з цього дня всі ці рішення виглядають недійсними,

– додав журналіст.