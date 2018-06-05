Путин предложил сделать Украине с Донбассом то, что сам сделал с Чечней

Президент Российской Федерации Владимир Путин удивляется, почему Украина до сих пор не предоставила Донбассу статуса территории с широкими полномочиями, как это в свое время сделал Кремль с Чечней.

Об этом Путин сказал в интервью ORF, которое разместили на сайте российского президента.

Читайте также: Путин жестко рассказал, что думает о возвращении Крыма Украине

В ходе дискуссии, после всевозможных кровавых событий все-таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией. РФ пошла на очень сложное для себя решение о предоставлении Чечне такого статуса, который определяет высокий уровень ее самостоятельности в рамках Российской Федерации. Кстати, это именно могла бы сделать Украина в отношении Донбасса. Почему они до сих пор этого не сделали?

– заявил Путин.

Он добавил, что в таком случае у Украины не возникали бы проблемы с языками национальных меньшинств.

"Тогда не нужно было бы ограничивать применение иностранных языков меньшинств в Украине, имею в виду не только русский, но и румынский, венгерский и польский языки. Об этом как-то мало говорят в Европе, но это реалии сегодняшнего дня", – высказался глава Кремля.