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Путин предложил сделать Украине с Донбассом то, что сам сделал с Чечней

315 Читати новину українською
Путина удивляет, почему Украина до сих пор не предоставила Донбассу статуса территории с широкими полномочиями
Путина удивляет, почему Украина до сих пор не предоставила Донбассу статуса территории с широкими полномочиями / .crimea.kp.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин удивляется, почему Украина до сих пор не предоставила Донбассу статуса территории с широкими полномочиями, как это в свое время сделал Кремль с Чечней.

Об этом Путин сказал в интервью ORF, которое разместили на сайте российского президента.

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В ходе дискуссии, после всевозможных кровавых событий все-таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией. РФ пошла на очень сложное для себя решение о предоставлении Чечне такого статуса, который определяет высокий уровень ее самостоятельности в рамках Российской Федерации. Кстати, это именно могла бы сделать Украина в отношении Донбасса. Почему они до сих пор этого не сделали?
– заявил Путин.

Он добавил, что в таком случае у Украины не возникали бы проблемы с языками национальных меньшинств.

"Тогда не нужно было бы ограничивать применение иностранных языков меньшинств в Украине, имею в виду не только русский, но и румынский, венгерский и польский языки. Об этом как-то мало говорят в Европе, но это реалии сегодняшнего дня", – высказался глава Кремля.

 

Теги: Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Новости России Владимир Путин Чечня
Источник: 24 Канал
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