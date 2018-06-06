Путін назвав умову, за якої Росія перестане існувати

Російська Федерація і її народ завжди будуть відстоювати суверенітет, адже в іншому випадку держави не буде існувати взагалі.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю медіакорпорації Китаю, передає "РИА Новости".

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Я виходжу з того, що Росія або буде суверенною, або її взагалі не буде. І звичайно, російський народ завжди вибере перше,

– наголосив Путін.

Окрім того, глава Кремля зауважив, що санкції не змусять Москву відмовитися від захисту своїх інтересів.

Також, Путін висловив надію на те, що "здоровий глузд переможе, а всі незаконні обмеження, шкідливі для розвитку світової економіки, будуть поступово зніматися", й відносини з усіма партнерами, включаючи США, прийдуть до норми.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що Російська Федерація немає мети когось роз'єднати в Європі, а навпаки, Кремль зацікавлений ​​у єдиному та успішному Європейському Союзі.