Путін назвав умову, за якої Росія перестане існувати
Російська Федерація і її народ завжди будуть відстоювати суверенітет, адже в іншому випадку держави не буде існувати взагалі.
Про це заявив президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю медіакорпорації Китаю, передає "РИА Новости".
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Я виходжу з того, що Росія або буде суверенною, або її взагалі не буде. І звичайно, російський народ завжди вибере перше,
– наголосив Путін.
Окрім того, глава Кремля зауважив, що санкції не змусять Москву відмовитися від захисту своїх інтересів.
Також, Путін висловив надію на те, що "здоровий глузд переможе, а всі незаконні обмеження, шкідливі для розвитку світової економіки, будуть поступово зніматися", й відносини з усіма партнерами, включаючи США, прийдуть до норми.
Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що Російська Федерація немає мети когось роз'єднати в Європі, а навпаки, Кремль зацікавлений у єдиному та успішному Європейському Союзі.