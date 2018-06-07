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Пропагандисты Кремля потроллили Путина во время прямой линии: фото

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Пропагандисты Кремля потроллили Путина во время прямой линии: фото

7 июня состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Во время мероприятия ее ведущие решили показать хозяину Кремля мем с ним, касающийся сверхвысоких цен на бензин. В частности, по словам журналистов, эта картинка уже на протяжении недели популярна в сети.

В общем Путин очень удивился, когда его спросили о сверхвысоких ценах на бензин, поскольку, по его словам, министр энергетики Александр Новак уверяет в другом – цены на бензин в России не растут с конца мая.

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Путін, мем, пряма лінія, пропаганда, ціни, бензин, Росія

Во время прямой линии пропагандисты потроллили Путина

"То, что сейчас происходит – недопустимо. Это не правильно. Но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов", – подчеркнул Путин.

К слову, за январь-май 2018 цены на бензин в России выросли на 7,3%, в том числе литр АИ-92 – на 7,7%, а литр дизтоплива – на 7,9%. В то же время уровень инфляции с начала года составил лишь 1,6%.

Теги: Новости Украины Новости политики Российская пропаганда Курьезные новости Мемы Новости России Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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