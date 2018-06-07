Путин: новая мировая война может стать концом цивилизации

Президент Российской Федерации отметил, что понимание этого факта должно сдержать ведущие военные страны от глобального конфликта.

Об этом Путин заявил во время ежегодной "Прямой линии" в четверг, 7 июня.

Читайте также: Пропагандисты Кремля потролили Путина во время прямой линии: фото

Понимание того, что третья мировая война может стать концом цивилизации, должно удержать нас от крайних и чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене,

– отметил президент России.

Путин вспомнил цитату Альберта Эйнштейна: "Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая – палками и камнями".

Президент России сказал, что сейчас мы живем в условиях относительно глобального мира. Несмотря на конфликты, произошедшие во Вьетнаме и на Корейском полуострове и постоянные столкновения на Ближнем Востоке, что случаются сейчас, глобальных конфликтов не было. Это вызвано тем, что ведущие военные страны заключили стратегический паритет.

Путин заметил, что страх взаимного уничтожения всегда сдерживал ведущие государства от резких действий.