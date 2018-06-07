Путин во время "прямой линии" пригрозил Украине тяжелыми последствиями для государственности

Владимир Путин 7 июня, впервые после переизбрания, провел "прямую линию" президента России и ответил на вопросы граждан.

Один из вопросов ему задал советник главы самопровозглашенной республики ДНР – якобы, украинская армия воспользуется Чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия.

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Глава Кремля в ответ пригрозил тяжелыми последствиями. Хотя, отметил, что возлагает большие надежды на реализацию Минских соглашений. При этом, официально признал, что поддерживает террористов на Донбассе. А вот в обстреле мирных жителей – традиционно обвинил украинских военных.

Мы оказываем помощь ЛНР и ДНР, и будем делать это в дальнейшем. То, что происходит – это печально. Это говорит о том, что действующее руководство не способно решить ситуацию,

– сказал Владимир Путин.

Напомним, что накануне Путин заявил, что новая мировая война может стать концом цивилизации. Он также отметил, что понимание этого факта должно сдержать ведущие военные страны от глобального конфликта.