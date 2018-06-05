Вышинского могут обменять на Сущенко, – адвокат российского журналиста

Главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского могут обменять на украинского журналиста, политзаключенного в России Романа Сущенко.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" рассказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Отметим, что 4 июня Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Мы не исключаем этого. Кирилл Вышинский сделал в пятницу соответствующее заявление, он понимает, что является "предметом" для обмена, что это была спецоперация, подготовленная под определенный момент. Мы хорошо это видим. Кирилл и одобрил решение о выходе из гражданства Украины, исходя из этой позиции,

– заявил Доманский.

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Адвокат добавил, что 4 июня в Администрацию Президента Украины было направлено заявление о выходе Вышинского из украинского гражданства.

"И мы дополнительно хотим зафиксировать его отправление на месте в АП вручную. Мы бы не хотели, чтобы оно где-то там "потерялось". Кроме того, напомню, что Кирилл Вышинский сделал официальное заявление о выходе из гражданства Украины во время заседания суда, и оно было озвучено через СМИ", – отметил защитник российского журналиста.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский, который проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.

Впоследствии Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал журналисту меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. 1 июня Апелляционный суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения.