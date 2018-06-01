Апелляционный суд оставил Вышинского под стражей

Апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения для главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Соответствующее решение было принято во время судебного заседания в пятницу 1 июня, информирует "Громадське".

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Во время этого заседания Вышинский заявил, что отказывается от украинского гражданства и обратился за "правовой защитой" к Путину.

15 мая работники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков были задержаны главного редактора этого издания Кирилла Вышинского. По данным следствия, задержанный проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.



Позже Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене, а 17 мая в Херсоне суд избрал для журналиста меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.