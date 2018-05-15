СБУ проводит обыски в киевском офисе российского СМИ

В киевском офисе российского СМИ "РИА Новости-Украина" Служба безопасности Украины проводит обыск.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает Укринформ.

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"Да, обыски проводятся", – сказала она.



Представитель добавила, что СБУ совместно с Прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации.



"Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины", – сообщила Гитлянская в Facebook.



Сейчас проходят следственные действия.

В свою очередь РИА Новости сообщают, что во время обыска задержан журналист издания Кирилл Вышинский. Как рассказывают коллеги Вышинского, его задержали на улице рядом с его домом.



Кирилл Вышинский, журналист "РИА Новости"