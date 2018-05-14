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"Вот твои 30 сребренников, иуда": беглец Марков и Симоненко поскандалили в эфире КремльТВ

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Марков и Симоненко поскандалили в эфире росТВ
Марков и Симоненко поскандалили в эфире росТВ / Коллаж

Лидер запрещенной в Украине Компартии Петр Симоненко через несколько дней после обысков СБУ появился в эфире российского телевидения в компании не менее опальных политиков.

Вечером 13 мая на эфир на пропагандистскую программу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" также пришла экс-регионалка Елена Бондаренко и экс-нардеп-беглец Игорь Марков.

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Симоненко жаловался, что во время обысков СБУ подбросила ему пистолет, а в ответ на него посыпались упреки со стороны бывшего нардепа Маркова, который сбежал в Россию.

Надо еще разобраться с предателями и коллаборационистами, и перед тем, как оценивать наших идеологических врагов, я их уважаю больше, чем этого человека, который стоит напротив меня,
– сказал экс-нардеп, указав на Симоненко.

Марков спросил, как лидер КПУ, у которого нашли пистолет с глушителем и патроны, через несколько дней смог оказаться на территории РФ.

Симоненко в ответ стал оправдываться, что ему в Киеве живется совсем несладко. В ответ Марков назвал лидера КПУ "агентом СБУ" и бросил в него мелкими монетами.

"Иуда! Понял ты кто! Вот твоя цена! Ты сдал всех, всех своих товарищей. С этим негодяем и разговаривать не о чем... Меня пытались вербовать, делать из меня пророссийскую оппозицию управляемую. Я прошел все это. Но я пошел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот это крыса", – выкрикнул Марков.

Смотрите видео, как Игорь Марков и Петр Симоненко ссорились в эфире росТВ:

Напомним, 8 мая СБУ провела обыски у лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко и изъяла предмет, похожий на пистолет Стечкина, и агитационные материалы.

Теги: Новости Украины Российская пропаганда Новости политики Новости России Петр Симоненко Игорь Марков
Источник: 24 Канал
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