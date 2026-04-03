После переменчивой погоды в марте в Украину ворвались неустойчивые апрельские условия, которые могут удивить изменениями температур. В некоторые регионы придут заморозки, а в некоторых наоборот потеплеет до +20 градусов.

Какой же будет погода в Украине в апреле и на Пасху – вернется ли похолодание и может ли выпасть еще снег, или же, наоборот, придет новая волна потепления, и будут ли в ближайшие дни дожди и грозы – в интервью 24 Каналу рассказал представитель Укргидрометцентра Иван Семилит.

Какой будет погода в ближайшее время?

Какие условия ждать в ближайшие дни в Украине – будет солнечно или наоборот будет падать дождь? И ждать ли резких изменений погоды?

В общем резких изменений мы не ожидаем. Влага и осадки, которые есть сейчас, понемногу будут отходить. Погоду в ближайшие двое суток еще будет предопределять поле пониженного атмосферного давления, поэтому пройдут небольшие дожди. На северо-востоке страны местами будут грозы.

В западных областях, а уже 5 апреля и по всей Украине, будет преобладать погода без осадков. Ее будет формировать поле высокого атмосферного давления, то есть антициклон с юго-запада.

Туманы вызваны тем, что у нас будет более влажная воздушная масса. Также будут грозы, поэтому людям стоит быть внимательными и осторожными, проверять ситуацию с безопасностью, поскольку, что это могут быть не только грозы, но и угроза от наших неприятных соседей.

Относительно температурных значений, в ближайшие трое суток мы ожидаем стабильную ситуацию. Днем 3 апреля столбики термометров будут подниматься до +13...+18 градусов.

Уже 4 апреля ночью существенных изменений не будет – ожидаем +5...+10 градусов в большинстве областей. Только в западных областях из-за уменьшения облачности будет охлаждаться приземный слой воздуха до +1...+6 градусов. Вместе с тем будут отличаться и дневные максимумы. Почти по всей территории страны снова будет +13...+18 градусов, только в западных областях – +13...+16 градусов.

В воскресенье в Украину поступит поле повышенного атмосферного давления, поэтому мы ожидаем больше солнечных прояснений и погоду без осадков.

В то же время местами будут порывы северо-западного ветра, кроме западных областей и Крыма, со скоростью до 15 – 20 метров в секунду, поэтому будет немного неприятно.

5 апреля в целом существенных изменений по температуре не будет, будут оставаться такие же значения, как и 4-го числа. Только в ночные часы уже по всей территории Украины значения будут в пределах +1...+6 градусов, и вышеупомянутые +5...+10 градусов будут оставаться только на юге и юго-востоке.



В некоторых областях могут выпасть дожди / Unsplash, Yuel, иллюстративное

Как изменится погода в начале новой недели, с 6 апреля?

В целом в начале следующей недели через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт. Поле повышенного атмосферного давления будет отходить в южном направлении, и на его место будет поступать атмосферный фронт, который и повлечет за собой изменение синоптической ситуации.

Еще ночью 6 апреля мы ожидаем погоду без осадков. Однако днем в западных, северных и большинстве центральных областей будет выпадать небольшой дождь, в Карпатах – умеренный. На остальной территории будет без осадков.

Температура воздуха будет ночью в пределах +1...+6 градусов тепла, на юге и западе страны – +3...+9 градусов, днем ожидаем +10...+16 градусов. В южной части и местами в центральных областях, столбики термометров будут подниматься до +20 градусов.

Во вторник, 7 апреля, мы ожидаем небольшой, а на юге и востоке страны умеренный дождь. В Карпатах он будет сопровождаться мокрым снегом.

Ночью в большинстве западных и северных областях, а днем на Закарпатье и Прикарпатье, будет преобладать погода без осадков. Температура опять же не претерпит значительных изменений – днем снизится до +5...+11 градусов, в южной части – до +10...+15 градусов.

Будет ли усиление туманов в апреле?

В ближайшие дни в Украине местами могут возникать туманы. Почему они появляются сейчас?

В целом во время переходных сезонов, когда температура не очень стабильна, у нас могут возникать различные туманы. Они являются адвективными и радиационными. Здесь важно отличать, что радиационные туманы никак не связаны с радиацией, это лишь такое название. Есть также и туман испарения.



В апреле часто могут возникать туманы / Unsplash, Jenish Pansuriya, иллюстративное

Радиационный туман, например, формируется ночью – при ясной погоде и слабом ветре, когда земная поверхность интенсивно излучает тепло и охлаждается. Вместе с ней охлаждается приземный слой воздуха, что приводит к конденсации водяного пара. Он чаще всего наблюдается в низинах и в целом в долинах.

Адвективный туман возникает, когда теплый и влажный воздух перемещается над холодной поверхностью, например, водой или охлажденным сушей. Воздух быстро охлаждается до точки росы и таким образом образуется подобный туман. В общем такой тип тумана характерен для побережья и может быть длительным.

Например, на прошлой неделе над Днепром был очень густой туман, но одновременно по всему Киеву была высокая видимость.

А вот туман испарения наблюдается, когда холодный воздух движется по более теплой водной поверхности, в результате чего происходит интенсивное испарение, которое обогащает воздух влагой, и сразу конденсируется.

Возможны ли грозы в апреле и почему их сложно спрогнозировать?

Недавно синоптики предупреждали по меньшей мере несколько областей о начале первых весенних гроз. Будут ли они частыми в апреле?

Ранее прогнозирование грозы было более заблаговременное, чем сейчас, из-за того, что в Украине были доступны такие радиолокационные установки, которые помогали синоптикам в целом ориентироваться, где у нас будут возникать грозы.

Сейчас из-за полномасштабной войны радиолокационные установки разрушены – в первый же день, 24 февраля 2022 года, их уничтожили россияне. Сейчас синоптики, по сути, работают с грозами вслепую. У нас нет аэрозондирования, то есть мы не можем просканировать атмосферу, и то, как там развиваются все процессы. Поэтому мы не можем отслеживать локально, где у нас будут образовываться грозы.

И это большая проблема, поэтому сейчас в целом синоптики отслеживают все по синоптической карте и спутниках. На последних отслеживают именно то, где она происходит в реальном времени.



В Украину могут вернуться грозы / Unsplash, Levi Guzman, иллюстративное

Сейчас заранее спрогнозировать грозу очень сложно, но наши синоптики над этим работают. Но пока мы, как синоптики, можем спрогнозировать грозу только за 2 суток вперед, максимум за 3.

То есть спрогнозировать, что там будет через неделю, будет ли гроза, или нет, трудно, поскольку это очень быстрое явление, которое развивается. За счет того, что средства наблюдений разрушены, с этим гораздо сложнее работать.

Заморозки и похолодание: когда ухудшится погода?

В сети распространяют информацию о возможном снижении температур в ближайшее время, в частности, 9 – 10 апреля. Действительно ли придет похолодание?

В общем, если смотреть на наш прогноз Укргидрометцентра, то мы делаем более ориентировочный, консультативный прогноз на 6 – 10 суток.

Сейчас, согласно этому ориентировочному прогнозу, мы ожидаем похолодание и местами осадки. Снижение температуры в ночные часы будет до заморозков – то есть это будет 0...-3 градуса. И это опасное явление именно для растений.

Если в дальнейшем действительно снова будут возможны заморозки, то синоптики будут выпускать соответствующие предупреждения.



В течение этого месяца возможно образование заморозков / Unsplash, David Griffiths, иллюстративное

Дневные максимумы в те дни следующей недели тоже не будут такими высокими, как сейчас, или как было в марте. Температура днем будет в пределах +1...+8 градусов тепла. Только в южной части ночью будет +1...+6 градусов, а днем в пределах +7...+13 градусов.

Уместно ли уже использовать именно термин заморозки, или вероятные снижения еще можно считать морозами?

Уже можно использовать термин заморозки, поскольку у нас начался вегетационный период, поэтому снижение ниже 0 градусов – это уже заморозки и ни в коем случае не морозы.

Справка. Вегетационный период – это время активного роста и развития растений, когда среднесуточная температура стабильно превышает отметку +5 градусов.

Возможно ли резкое потепление до +25 градусов в апреле?

Есть ли какие-то знаки, которые бы свидетельствовали о возможном повышении температуры даже до +20...+25 градусов в Украине в апреле?

В общем, если смотреть на характеристику месяца, апрель является разноцветным месяцем, которому характерно быстрое нарастание тепла. Кроме того, по всей территории Украины начинают наблюдаться грозы. И если смотреть на климатическую характеристику апреля, то абсолютные максимумы колеблются в пределах 25 – 30 градусов тепла.

То есть если смотреть на всю историю наблюдений, то в целом повышение до +25 возможно. Впрочем, в течение ближайших 10 суток мы таких значений не фиксируем. Сейчас может быть только до +20 градусов.

Являются ли нормальными для апреля температурные колебания?

После недавнего похолодания, в ближайшие дни у нас снова ожидается повышение температуры. Однако ненадолго, потому что уже к концу следующей недели прогнозируете новую волну похолодания. Являются ли нормальными такие изменения для этого периода весны?

В целом весна является переходным сезоном между зимой и летом. Март и апрель являются изменчивым месяцами, в основном ситуация стабилизируется уже в мае.

То есть апрель, опять же, может брать немного и от зимы, и от лета. Если возвращаться к климатической характеристике, то абсолютные минимумы по территории Украины в этот период были в пределах 6 – 16 градусов мороза. В Черновицкой, Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами локально могли быть снижения и до -22 градусов мороза.

Это такие проявления нашей погоды и нашего климата в целом. Поэтому в апреле могут кое-где быть разные значения температуры – как и до +33, так и до -22 градусов.

Какая погода будет на Пасху в 2026 году?

Если рассматривать предварительный прогноз, какую погоду стоит ждать на Пасхальные праздники в Украине?

Ориентировочный прогноз свидетельствует о том, что временами будут выпадать осадки и, как я уже говорил, у нас будет снижение температуры в ночные часы до заморозков – 0...-3 градуса. Несколько теплее будет в южной части, поэтому там ночью ожидаем +1...+6 градусов.

Впрочем, дневные максимумы в период с 8 по 12 апреля, будут довольно прохладные. В большинстве областей они составят в пределах +1...+8 градусов тепла. На юге страны немного теплее – +7...+13 градусов.



На Пасху возможно похолодание / Unsplash, Jason Mayer, иллюстративное

Придет ли в Украину снег из Европы?

Недавно в некоторых странах Европы выпал снег. Есть ли сейчас какие-то признаки того, что подобные условия могут и прийти на территорию Украины и у нас тоже будет снежить?

В основном это зависит от того, как развиваются процессы в этих странах, и куда они будут двигаться в дальнейшем.

Сейчас мы наблюдаем, что осадки в виде дождя и мокрого снега могут быть только в Карпатах, поскольку над нами преобладает более теплая воздушная масса. И вообще осадки у нас в основном в виде дождя.

Поэтому сейчас таких погодных условий со снегом мы пока не ожидаем. Поскольку синоптические процессы, которые развиваются на территории Украины, приносят к нам осадки с юга, а не из тех стран, где сейчас выпадают осадки в виде снега.

Будет ли этот апрель теплее или прохладнее прошлого?

Если принимать во внимание прошлогодние данные, возможно ли сейчас сказать, будет ли нынешний апрель теплее или прохладнее апреля 2025 года?

Такой анализ в целом проводят климатологи, поскольку они в этом больше ориентируются и сравнивают, какие изменения происходят из года в год. Поэтому сказать, что будет в этом году, по сравнению с прошлым, немножко сложно.

Но если смотреть на прогноз средней месячной температуры воздуха и осадков в апреле этого года, то мы ожидаем, что средняя месячная температура будет 8 – 11 градусов тепла, что в пределах нормы. Осадки будут в пределах 30 – 50 миллиметров, что также в пределах нормы.