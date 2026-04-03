Після мінливої погоди у березні до України увірвалися нестійкі квітневі умови, які можуть здивувати змінами температур. До деяких регіонів завітають заморозки, а в деяких навпаки потепліє аж до +20 градусів.

Якою ж буде погода в Україні у квітні й на Великдень – чи повернеться похолодання і чи може випасти ще сніг, або ж, навпаки, прийде нова хвиля потепління, і чи будуть найближчими днями дощі та грози – в інтерв'ю 24 Каналу розповів представник Укргідрометцентру Іван Семиліт.

Якою буде погода найближчим часом?

Які умови чекати найближчими днями в Україні – буде сонячно чи навпаки падатиме дощ? І чи чекати різкі зміни погоди?

Загалом різких змін ми не очікуємо. Волога та опади, які є зараз, потроху відходитимуть. Погоду у найближчі дві доби ще зумовлюватиме поле зниженого атмосферного тиску, тому пройдуть невеликі дощі. На північному сході країни місцями будуть грози.

У західних областях, а вже 5 квітня й по всій Україні, переважатиме погода без опадів. Її буде формувати поле високого атмосферного тиску, тобто антициклон з південного заходу.

Тумани спричинені тим, що в нас буде більш волога повітряна маса. Також будуть грози, тому людям варто бути уважними та обережними, перевіряти безпекову ситуацію, оскільки, що це можуть бути не лише грози, але і загроза від наших неприємних сусідів.

Щодо температурних значень, у найближчі три доби ми очікуємо стабільну ситуацію. Вдень 3 квітня стовпчики термометрів підійматимуться до +13…+18 градусів.

Вже 4 квітня вночі істотних змін не буде – очікуємо +5…+10 градусів в більшості областей. Лише у західних областях через зменшення хмарності буде охолоджуватися приземний шар повітря до +1…+6 градусів. Разом з тим відрізнятимуться й денні максимуми. Майже по всій території країни знову буде +13…+18 градусів, лише в західних областях – +13…+16 градусів.

У неділю до України надійде поле підвищеного атмосферного тиску, тому ми очікуємо більше сонячних прояснень і погоду без опадів.

Водночас місцями будуть пориви північно-західного вітру, крім західних областей та Криму, зі швидкістю до 15 – 20 метрів за секунду, тому буде трішки неприємно.

5 квітня загалом істотних змін щодо температури не буде, залишатимуться такі самі значення, як і 4-го числа. Лише у нічні години вже по всій території України значення будуть в межах +1…+6 градусів, і вищезгадані +5…+10 градусів залишатимуться лише на півдні та південному сході.



Як зміниться погода на початку нового тижня, з 6 квітня?

Загалом на початку наступного тижня через територію України буде проходити атмосферний фронт. Поле підвищеного атмосферного тиску відходитиме у південному напрямку, і на його місце буде надходити атмосферний фронт, який і спричинить зміну синоптичної ситуації.

Ще вночі 6 квітня ми очікуємо погоду без опадів. Однак вдень у західних, північних та більшості центральних областей випадатиме невеликий дощ, у Карпатах – помірний. На решті території буде без опадів.

Температура повітря буде вночі в межах +1…+6 градусів тепла, на півдні та заході країни – +3…+9 градусів, вдень очікуємо +10…+16 градусів. У південній частині та місцями в центральних областях, стовпчики термометрів підійматимуться до +20 градусів.

У вівторок, 7 квітня, ми очікуємо невеликий, а на півдні та сході країни помірний дощ. У Карпатах він буде супроводжуватися мокрим снігом.

Уночі у більшості західних і північних областей, а вдень на Закарпатті та Прикарпатті, переважатиме погода без опадів. Температура знову ж таки не зазнає значних змін – вдень знизиться до +5…+11 градусів, у південній частині – до +10…+15 градусів.

Чи буде посилення туманів у квітні?

Найближчими днями в Україні подекуди можуть виникати тумани. Чому вони зʼявляються зараз?

Загалом під час перехідних сезонів, коли температура є не дуже стабільною, у нас можуть виникати різні тумани. Вони є адвективні та радіаційні. Тут важливо відрізняти, що радіаційні тумани ніяк не пов'язані з радіацією, це лише така назва. Є також і туман випаровування.



Радіаційний туман, наприклад, формується вночі – за ясної погоди та слабкого вітру, коли земна поверхня інтенсивно випромінює тепло й охолоджується. Разом з нею охолоджується приземний шар повітря, що призводить до конденсації водяної пари. Він найчастіше спостерігається в низинах і загалом у долинах.

Адвективний туман виникає, коли тепле та вологе повітря переміщується над холодною поверхнею, наприклад, водою або охолодженим суходолом. Повітря швидко охолоджується до точки роси й таким чином утворюється подібний туман. Загалом такий тип туману характерний для узбережжя і може бути тривалим.

Наприклад, минулого тижня над Дніпром був дуже густий туман, але водночас по всьому Києву була висока видимість.

А от туман випаровування спостерігається, коли холодне повітря рухається теплішою водною поверхнею, внаслідок чого відбувається інтенсивне випаровування, яке збагачує повітря вологою, і одразу конденсується.

Чи можливі грози у квітні та чому їх складно спрогнозувати?

Нещодавно синоптики попереджали щонайменше кілька областей про початок перших весняних гроз. Чи будуть вони частими у квітні?

Раніше прогнозування грози було більш завчасне, ніж зараз, через те, що в Україні були доступні такі радіолокаційні установки, які допомагали синоптикам загалом орієнтуватися, де в нас виникатимуть грози.

Наразі через повномасштабну війну радіолокаційні установки зруйновані – у перший же день, 24 лютого 2022 року, їх знищили росіяни. Наразі синоптики, по суті, працюють з грозами наосліп. У нас немає аерозондування, тобто ми не можемо просканувати атмосферу, і те, як там розвиваються всі процеси. Тож ми не можемо відстежувати локаційно, де в нас будуть утворюватися грози.

І це велика проблема, тому зараз загалом синоптики відстежують усе по синоптичній карті та супутниках. На останніх відстежують саме те, де вона відбувається в реальному часі.



Зараз заздалегідь спрогнозувати грозу дуже складно, але наші синоптики над цим працюють. Але наразі ми, як синоптики, можемо спрогнозувати грозу лише за 2 доби наперед, максимум за 3.

Тобто спрогнозувати, що там буде через тиждень, чи буде гроза, чи ні, важко, оскільки це дуже швидке явище, яке розвивається. Внаслідок того що засоби спостережень зруйновані, з цим набагато складніше працювати.

Заморозки та похолодання: коли погіршиться погода?

У мережі поширюють інформацію про можливе зниження температур найближчим часом, зокрема, 9 – 10 квітня. Чи дійсно прийде похолодання?

Загалом, якщо дивитись на наш прогноз Укргідрометцентру, то ми робимо більш орієнтовний, консультативний прогноз на 6 – 10 діб.

Зараз, згідно з цим орієнтовним прогнозом, ми очікуємо похолодання і подекуди опади. Зниження температури у нічні години буде аж до заморозків – тобто це буде 0…-3 градуси. І це небезпечне явище саме для рослин.

Якщо надалі й справді знову будуть можливі заморозки, то синоптики будуть випускати відповідні попередження.



Денні максимуми у ті дні наступного тижня теж не будуть такими високими, як зараз, або як було в березні. Температура вдень буде в межах +1…+8 градусів тепла. Лише у південній частині вночі буде +1…+6 градусів, а вдень в межах +7…+13 градусів.

Чи доречно вже використовувати саме термін заморозки, чи ймовірні зниження ще можна вважати морозами?

Вже можна використовувати термін заморозки, оскільки у нас розпочався вегетаційний період, тому зниження нижче 0 градусів – це вже заморозки й в жодному разі не морози.

Довідка. Вегетаційний період – це час активного росту та розвитку рослин, коли середньодобова температура стабільно перевищує позначку +5 градусів.

Чи можливе різке потепління до +25 градусів у квітні?

Чи є якісь знаки, які б свідчили про можливе підвищення температури навіть до +20…+25 градусів в Україні у квітні?

Загалом, якщо дивитися на характеристику місяця, квітень є різнобарвним місяцем, якому характерне швидке наростання тепла. Окрім того, по всій території України починають спостерігатися грози. І якщо дивитися на кліматичну характеристику квітня, то абсолютні максимуми коливаються в межах 25 – 30 градусів тепла.

Тобто якщо дивитися на всю історію спостережень, то загалом підвищення до +25 можливе. Утім, протягом найближчих 10 діб ми таких значень не фіксуємо. Наразі може бути лише до +20 градусів.

Чи є нормальними для квітня температурні коливання?

Після нещодавнього похолодання, найближчими днями в нас знову очікується підвищення температури. Однак ненадовго, бо вже до кінця наступного тижня прогнозуєте нову хвилю похолодання. Чи є нормальними такі зміни для цього періоду весни?

Загалом весна є перехідним сезоном між зимою та літом. Березень та квітень є мінливим місяцями, здебільшого ситуація стабілізується вже у травні.

Тобто квітень, знову ж таки, може брати трішки і від зими, і від літа. Якщо повертатися до кліматичної характеристики, то абсолютні мінімуми по території України у цей період були в межах 6 – 16 градусів морозу. У Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями локально могли бути зниження і до -22 градусів морозу.

Це такі прояви нашої погоди та нашого клімату загалом. Тому у квітні можуть подекуди бути різні значення температури – як і до +33, так і до -22 градусів.

Яка погода буде на Великдень у 2026 році?

Якщо розглядати попередній прогноз, яку погоду варто чекати на Великодні свята в Україні?

Орієнтовний прогноз свідчить про те, що часом будуть випадати опади та, як я вже говорив, у нас буде зниження температури у нічні години до заморозків – 0…-3 градуси. Дещо тепліше буде у південній частині, тому там вночі очікуємо +1…+6 градусів.

Утім, денні максимуми в період з 8 по 12 квітня, будуть доволі прохолодні. У більшості областей вони становитимуть у межах +1…+8 градусів тепла. На півдні країни трішки тепліше – +7…+13 градусів.



Чи прийде в Україну сніг з Європи?

Нещодавно в деяких країнах Європи випав сніг. Чи є зараз якісь ознаки того, що подібні умови можуть і прийти на територію України й в нас теж буде сніжити?

Здебільшого це залежить від того, як розвиваються процеси у цих країнах, і куди вони будуть рухатись надалі.

Наразі ми спостерігаємо, що опади у вигляді дощу та мокрого снігу можуть бути лише у Карпатах, оскільки над нами переважає тепліша повітряна маса. І загалом опади в нас здебільшого у вигляді дощу.

Тому наразі таких погодних умов зі снігом ми поки не очікуємо. Оскільки синоптичні процеси, які розвиваються на території України, приносять до нас опади з півдня, а не з тих країн, де зараз випадають опади у вигляді снігу.

Чи буде цей квітень теплішим або прохолодніший за минулий?

Якщо брати до уваги тогорічні дані, чи можливо зараз сказати, чи буде цьогорічний квітень тепліший або прохолодніший за квітень 2025 року?

Такий аналіз загалом проводять кліматологи, оскільки вони в цьому більше орієнтуються і порівнюють, які зміни відбуваються з року в рік. Тому сказати, що буде цього року, у порівнянні з минулим, трішки складно.

Але якщо дивитися на прогноз середньої місячної температури повітря та опадів у квітні цього року, то ми очікуємо, що середня місячна температура буде 8 – 11 градусів тепла, що в межах норми. Опади будуть в межах 30 – 50 міліметрів, що також є в межах норми.