"Ось твої 30 срібняків, юдо": втікач Марков і Симоненко поскандалили в ефірі КремльТБ

Лідер забороненої в Україні Компартії Петро Симоненко через кілька днів після обшуків СБУ з'явився в ефірі російського телебачення у компанії не менш опальних політиків.

Ввечері 13 травня на ефір на пропагандистську програму "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" також прийшла екс-регіоналка Олена Бондаренко та екс-нардеп-втікач Ігор Марков.

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Симоненко бідкався, що під час обшуків СБУ підкинула йому пістолет, а у відповідь на нього посипались докори зі сторони колишнього нардепа, який втік до Росії, Маркова.

Треба ще розібратись зі зрадниками і колаборантами і перед тим, як оцінювати наших ідеологічних ворогів, я їх поважаю більше, ніж цю людину, яка стоїть навпроти мене,

– сказав екс-нардеп, вказавши на Симоненка.

Марков запитав, як лідер КПУ, у якого знайшли пістолет з глушником та набої, через кілька днів зміг опинитись на території РФ.

Симоненко у відповідь став виправдовуватись, що йому у Києві живеться зовсім несолодко. У відповідь Марков назвав лідера КПУ "агентом СБУ" і кинув в нього дрібними монетами.

"Юда! Зрозумів ти хто! Ось твоя ціна! Ти здав всіх, всіх своїх товаришів. І з цим негідником розмовляти нема про що ... Мене намагалися вербувати, робити з мене проросійську опозицію керовану. Я пройшов все це. Але я пішов сюди, а він мене звинувачує, що я втік, от цей щур", – викрикнув Марков.

Дивіться відео, як Ігор Марков і Петро Симоненко сварились в ефірі росТБ:

Нагадаємо, 8 травня СБУ провела обшуки у лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка та вилучила предмет, схожий на пістолет Стєчкіна та агітаційні матеріали.