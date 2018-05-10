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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Міністр-утікач Захарченко засвітився на пропагандистській акції "Безсмертний полк" у Москві

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Віталій Захарченко
Віталій Захарченко / Соцмережі

Колишнього міністра внутрішніх справ часів президентства Віктора Януковича Віталія Захарченка помітили під час пропагандистської ходи "Безсмертний полк". Захід відбувався 9 травня у столиці Росії Москві. Окрім урядовця-втікача участь в акції взяли бійці розформованого спецпідрозділу "Беркут".

Відповідні фото у своєму Facebook опублікував користувач Василь Максимов.

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"Якщо ви раптом нудьгували за ними, то абсолютно марно. Вони – вже тут, у Москві", – прокоментував допис чоловік.

Захарченко, Москва, Росія, пропаганда, Безсмертний полк, МВС, Янукович, Беркут
Захарченко, який утік до Росії, взяв участь у акції "Безсмертний полк"

На кадрах можна побачити Захарченка у перших рядах так званої "безсмертної ходи" - політик стоїть з портретом чоловіка на прізвище Сидоров.

Поряд із Захарченком ідуть бійці спецпідрозділу "Беркут", які, імовірно, також втекли до Росії.

Захарченко, Москва, Росія, пропаганда, Безсмертний полк, МВС, Янукович, Беркут
Поряд із Захарченком ішли бійці "Беркута" 

Нагадаємо, участь у акції "Безсмертний полк" узяв ще один відомий екс-"регіонал" Михайло Добкін, щоправда вже у Берліні.

Теги: Новини політики Новини України Москва Новини Росії Російська пропаганда День Перемоги 9 травня Віталій Захарченко
Джерело: 24 Канал
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