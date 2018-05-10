Міністр-утікач Захарченко засвітився на пропагандистській акції "Безсмертний полк" у Москві

Колишнього міністра внутрішніх справ часів президентства Віктора Януковича Віталія Захарченка помітили під час пропагандистської ходи "Безсмертний полк". Захід відбувався 9 травня у столиці Росії Москві. Окрім урядовця-втікача участь в акції взяли бійці розформованого спецпідрозділу "Беркут".

Відповідні фото у своєму Facebook опублікував користувач Василь Максимов.

Читайте також: Дивного пропагандиста помітили 9 травня у Москві

"Якщо ви раптом нудьгували за ними, то абсолютно марно. Вони – вже тут, у Москві", – прокоментував допис чоловік.



Захарченко, який утік до Росії, взяв участь у акції "Безсмертний полк"

На кадрах можна побачити Захарченка у перших рядах так званої "безсмертної ходи" - політик стоїть з портретом чоловіка на прізвище Сидоров.

Поряд із Захарченком ідуть бійці спецпідрозділу "Беркут", які, імовірно, також втекли до Росії.



Поряд із Захарченком ішли бійці "Беркута"

Нагадаємо, участь у акції "Безсмертний полк" узяв ще один відомий екс-"регіонал" Михайло Добкін, щоправда вже у Берліні.