Дивного пропагандиста помітили 9 травня у Москві

9 травня під час так званого Дня перемоги у столиці Росії Москві пропагандою займалися не лише люди, а й роботи. Зокрема, відео з такою пропагандистською машиною у прямому сенсі цього слова та ще й обвішаною "георгіївськими стрічками" шириться мережею.

Одним із перших відповідний ролик виклав Telegram-канал Mash.

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"Святковий російський робот на Красній Площі. Роздає стрічки, співає "Катюшу", не ламався вже годину. Як тобі таке, Boston Dynamics?!", – мовиться у дописі.

Нагадаємо, 9 травня у Росії відзначають так званий День Перемоги. Цього дня у Москві не лише пройшов урочистий парад, а й упродовж дня відбувалися різноманітні урочисті заходи.