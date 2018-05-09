У Путіна прокоментували грубість щодо ветерана після параду перемоги

У президента Росії Володимира Путіна вважають інцидент, коли охорона господаря Кремля відштовхнула літню людину, "ненавмисною випадковістю".

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає радіостанція "Говорить Москва".

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"Це, звичайно ж, була ненавмисна випадковість. Президент уже звернув увагу на необхідність виключення таких ситуацій надалі", – зазначив він.

Водночас російські ЗМІ, опублікували нібито повне відео інциденту. На кадрах видно, як Путін звернув увагу на поведінку своєї охорони та підійшов до ветерана.

Путін і грубість його охорони щодо ветерана: повне відео

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, літній чоловік хотів особисто підійти до Путіна та "засвідчити повагу".

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що під час урочистостей з нагоди Дня перемоги охорона Путіна грубо відштовхнула одного з ветеранів.