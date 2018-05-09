Охорона Путіна грубо відштовхнула ветерана на параді в Москві: відео інциденту

Під час війькового параду з нагоди Дня перемоги в Москві один із співробітників Федеральної служби охорони жорстко відштовхнув ветерана-генерала, коли той наблизився до президента Росії Володимира Путіна.

Відповідне відео інциденту було опубліковано в Twitter.

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Зазначається, що охоронець почав відштовхувати ветерана після Параду Перемоги, коли глава РФ разом з іншими високопосадовцями вирушив покласти вінок до могили Невідомого солдата в Олександрівському саду.

Після цього сам Путін моментально підійшов до літнього чоловіка, вибачився і запросив йти з ним поруч, продемонструвавши тим самим невластиву російському президенту "людяність".