Охрана Путина грубо оттолкнула ветерана на параде в Москве: видео инцидента

Во время военного парада по случаю Дня победы в Москве один из сотрудников Федеральной службы охраны жестко оттолкнул ветерана-генерала, когда тот приблизился к президенту России Владимиру Путину.

Соответствующее видео инцидента было опубликовано в Twitter.

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Отмечается, что охранник начал отталкивать ветерана после Парада Победы, когда глава государства вместе с другими высокопоставленными лицами отправился возложить венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

После этого сам Путин моментально подошел к пожилому мужчине, извинился и пригласил идти с ним рядом, продемонстрировав тем самым несвойственную российскому президенту "человечность".