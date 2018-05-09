Парад Перемоги у Москві: Путін похвалився новітньою зброєю і сотнями військових (фото та відео)

У Москві на Красній площі сьогодні, 9 травня, пройшов традиційний військовий парад на честь 73-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. У ньому взяли участь 13 тисяч осіб, 160 одиниць військової техніки і 75 повітряних суден.

Відповідні фото і відео оприлюднило видання "РИА Новости".

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На параді вперше продемонстрували новітні бойові машини підтримки танків "Термінатор", робототехнічні комплекси розмінування "Уран-6" і багатофункціональні комплекси "Уран-9", безпілотники "Корсар" і "Катран".

Колону сучасного озброєння Збройних сил РФ очолили бронеавтомобілі багатоцільового призначення "Тайфун-К 4x4" і "Тигр-М" з бойовим модулем "Арбалет" і протитанковим комплексом "Корнет".

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Крім того, в параді взяли участь літаки п'ятого покоління Су-57 і винищувачі Міг-31К з гіперзвуковими ракетами "Кинджал" для подолання протиракетної оборони.

Окрім того, вперше участь у параді Перемоги в Москві взяли вихованці Нахімовського військово-морського училища із окупованого Севастополя.

Також, на Красну площу вийшли офіцери, сержанти, солдати з'єднань і військових частин, слухачі та курсанти військово-навчальних закладів, вихованці суворовських і нахімовських училищ Міноборони, військовослужбовці-жінки, а також представники ФСБ, Росгвардії і МНС.

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На параді виступив і президент Російської Федерації Володимир Путін.