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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Парад Перемоги у Москві: Путін похвалився новітньою зброєю і сотнями військових (фото та відео)

6358 Читать новость на русском
Парад Перемоги у Москві пройшов 9 травня 2018
Парад Перемоги у Москві пройшов 9 травня 2018 / ria.ru

У Москві на Красній площі сьогодні, 9 травня, пройшов традиційний військовий парад на честь 73-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. У ньому взяли участь 13 тисяч осіб, 160 одиниць військової техніки і 75 повітряних суден.

Відповідні фото і відео оприлюднило видання "РИА Новости".

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На параді вперше продемонстрували новітні бойові машини підтримки танків "Термінатор", робототехнічні комплекси розмінування "Уран-6" і багатофункціональні комплекси "Уран-9", безпілотники "Корсар" і "Катран".

Колону сучасного озброєння Збройних сил РФ очолили бронеавтомобілі багатоцільового призначення "Тайфун-К 4x4" і "Тигр-М" з бойовим модулем "Арбалет" і протитанковим комплексом "Корнет".

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Крім того, в параді взяли участь літаки п'ятого покоління Су-57 і винищувачі Міг-31К з гіперзвуковими ракетами "Кинджал" для подолання протиракетної оборони. 

Окрім того, вперше участь у параді Перемоги в Москві взяли вихованці Нахімовського військово-морського училища із окупованого Севастополя.

Також, на Красну площу вийшли  офіцери, сержанти, солдати з'єднань і військових частин, слухачі та курсанти військово-навчальних закладів, вихованці суворовських і нахімовських училищ Міноборони, військовослужбовці-жінки, а також представники ФСБ, Росгвардії і МНС.

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На параді виступив і президент Російської Федерації Володимир Путін.

 

 

Теги: Новини політики Москва Новини Росії Зброя Володимир Путін День Перемоги 9 травня
Джерело: 24 Канал
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