Парад в окупованому Донецьку 9 травня: на вулиці вивели військову техніку

В окупованому Донецьку 9 травня російські окупаційні сили провели військовий парад з нагоди Дня перемоги у Другій світовій війні. У параді в центрі міста взяли участь представники окупаційних військ Росії.

Про це повідомляє видання "Новости Донбасса".

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Зазначимо, що напередодні ЗМІ окупантів повідомили, що в заході візьме участь як військова техніка часів Другої світової війни, так і сучасне озброєння, яке використовують проросійські бойовики на окупованих територіях Донеччини: БМП, БТР, танки Т-64, Т-72, ​​бойові машини зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", самохідні установки "Гвоздика", системи залпового вогню "Град", 120-міліметрові полкові міномети, протитанкові гармати "Рапіра", гаубиці Д-30 і "Мста-Б".

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До слова, на параді окупантів із "георгіївською стрічкою" на грудях красувався ватажок проросійських бойовиків Донеччини Олександр Захарченко.

Після проведеного військового параду в окупованому Донецьку почалася хода "Безсмертного полку", в якій взяли участь глядачі параду.