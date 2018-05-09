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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Україні ЗМІ транслювали "військовий парад "ДНР": Турчинов ініціює санкції

13518 Читать новость на русском
Військовий парад в окупованому Донецьку 9 травня
Військовий парад в окупованому Донецьку 9 травня / Novosti.dn.ua

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов звернувся з офіційним листом до СБУ щодо внесення до списку санкцій українських електронних ЗМІ, що забезпечували пряму трансляцію "військового параду "ДНР" з окупованого Донецька.

Про це Турчинов сповістив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні, коли весь світ згадує мільйони людей, які загинули під час Другої світової війни, деякі українські електронні ЗМІ вели пряму трансляцію так званого "військового параду" з окупованого Донецька під заголовком "Трансляція з ДНР", – мовиться у дописі глави РНБО.

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Турчинов наголосив, що тиражування такої інформації спрямоване на те, щоб посіяти розбрат і смуток та перетворити визвольну війну на громадянську. І тиражування такої інформації, за словами глави РНБО, є одним з пріоритетів гібридної війни, яку веде проти України Росія.

"А в цьому випадку ми можемо говорити і про цілком конкретний злочин – популяризацію терористичної організації", – зазначив Турчинов.

Адекватна протидія інформаційній агресії – необхідний та важливий елемент захисту нашої країни. Саме тому я звернувся з офіційним листом до СБУ щодо розслідування цього правопорушення та внесення електронних ЗМІ, які забезпечували пряму трансляцію "святкування" окупаційних військ Росії в Донецьку, до санкційного списку, 
– пояснив секретар РНБО.

 

Теги: Новини України Російська пропаганда СБУ Санкції Новини Донецька Олександр Турчинов РНБО День Перемоги 9 травня ЗМІ Медіа
Джерело: 24 Канал
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