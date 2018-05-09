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В Украине СМИ транслировали "военный парад "ДНР": Турчинов инициирует санкции

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Военный парад в оккупированном Донецке 9 мая
Военный парад в оккупированном Донецке 9 мая / Novosti.dn.ua

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов обратился с официальным письмом в СБУ относительно внесения в список санкций украинских электронных СМИ, которые обеспечивали прямую трансляцию военного парада "ДНР" из оккупированного Донецка.

Об этом Турчинов сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня, когда весь мир вспоминает миллионы людей, которые погибли во время Второй мировой войны, некоторые украинские электронные СМИ вели прямую трансляцию так называемого "военного парада" из оккупированного Донецка под заголовком "Трансляция из ДНР", – говорится в сообщении главы СНБО.

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Турчинов подчеркнул, что тиражирование подобной информации направлено на то, чтобы посеять раздор и печаль, и превратить освободительную войну в гражданскую. И тиражирование такой информации, по словам главы СНБО, является одним из приоритетов гибридной войны, которую ведет против Украины Россия.

"А в этом случае мы можем говорить и о вполне конкретном преступлении – содействие террористической организации", – отметил Турчинов.

Адекватное противодействие информационной агрессии – необходимый и важный элемент защиты нашей страны. Именно поэтому я обратился с официальным письмом в СБУ относительно расследования этого правонарушения и внесения электронных СМИ, которые обеспечивали прямую трансляцию "празднования" оккупационных войск России в Донецке, в санкционный список,
– пояснил секретарь СНБО.

 

Теги: Новости Украины Российская пропаганда СБУ Санкции Новости Донецка СНБО Александр Турчинов День Победы 9 мая СМИ Медиа
Источник: 24 Канал
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