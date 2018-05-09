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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

СБУ выдворила двух спецкоров российских пропагандистских телеканалов

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СБУ выдворила двух спецкоров российских пропагандистских телеканалов
СБУ выдворила двух спецкоров российских пропагандистских телеканалов / Фото из открытых источников

Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что корреспонденты российских "Первого канала" и телеканала "Россия" прибыли в Киев, чтобы снять пропагандистские сюжеты о праздновании в Украине "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте также: Российские спецслужбы готовили провокации в Украине на 9 мая: СБУ помешала

По замыслу российских пропагандисток, отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространению дезинформации среди населения,
– говорится в сообщении.

Соловьева принудительно возвращена в РФ, а Юрьева в Казахстан с запретом въезда в Украину сроком на три года.

СБУ также отмечает, что согласно указу президента Украины №133 от 15 мая 2017 года к российским "Первому каналу" и "Россия" применяются специальные ограничения.

Напомним, СБУ разоблачила в Днепре группу агентов российских спецслужб, которые осуществляли подготовку провокационных телевизионных"фейковых" материалов об Украине российским телеканалам.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Российская пропаганда СБУ журналисты СМИ
Источник: 24 Канал
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