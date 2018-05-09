СБУ видворила двох спецкорів російських пропагандистських телеканалів

Співробітники Служби безпеки України встановили, що кореспондентки російських "Первого канала" та телеканалу "Россия" прибули до Києва, щоб зняти пропагандистські сюжети про святкування в Україні "Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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За задумом російських пропагандисток відзняті Валентиною Соловйовою та Ольгою Юр’євою відеоматеріали планувалось використати для дискредитації України перед світовою спільнотою та поширенню дезінформації серед населення,

– йдеться у повідомленні.

Соловйову примусово повернуто до РФ, а Юр’єву до Казахстану із забороною в’їзду до України терміном на три роки.

СБУ також зазначає, що згідно з указом президента України №133 від 15 травня 2017 року до російських "Першого каналу" та "Россия" застосовуються спеціальні обмеження.

Нагадаємо, СБУ викрила у Дніпрі групу агентів російських спецслужб, які здійснювали підготовку провокаційних телевізійних "фейкових" матеріалів про Україну російським телеканалам.