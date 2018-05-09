Парад в оккупированном Донецке 9 мая: на улицы вывели военную технику

В оккупированном Донецке 9 мая российские оккупационные силы провели военный парад по случаю Дня победы во Второй мировой войне. В параде в центре города приняли участие представители оккупационных войск России.

Об этом сообщает издание "Новости Донбасса".

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Отметим, что накануне СМИ оккупантов сообщили, что в мероприятии примет участие как военная техника времен Второй мировой войны, так и современное вооружение, которое используют пророссийские боевики на оккупированных территориях Донецкой области: БМП, БТР, танки Т-64, Т-72, боевые машины зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", самоходные установки "Гвоздика", системы залпового огня "Град", 120-миллиметровые полковые минометы, противотанковые пушки "Рапира", гаубицы Д-30 и "Мста-Б".

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К слову, на параде оккупантов с "георгиевской лентой" на груди красовался главарь пророссийских боевиков Донецкой области Александр Захарченко.

После проведенного военного парада в оккупированном Донецке началось шествие "Бессмертного полка", в которой приняли участие зрители парада.