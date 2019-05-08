День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний

Як проходить 9 травня в Україні сьогодні? Чи цей день досі є вихідним? І що таке День пам'яті та примирення, яке відзначають 8 травня? Відповіді на усі ці питання – далі в матеріалі.

Чому в Європі та світі перемогу над нацизмом відзначають 8, а не 9 травня?

7 травня 1945 року у французькому Реймсі начальник оперативного управління Верховного головнокомандування армійських сил Німеччини (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль підписав акт капітуляції Німеччини. Але Антигітлерівська коаліція його офіційно прийняла вже 8 травня о 23:01 за берлінським часом – у той час у Москві вже було 00:01 9 травня. Відтак, більшість країн світу відзначає День Перемоги над нацизмом 8 травня (офіційна назва свята – "День перемоги в Європі"), а країни колишнього СРСР – на день пізніше, 9-го.

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Увесь світ святкує перемогу над нацистською Німеччиною 8 травня

Крім того, з 2005 року у низці країн 8 травня відзначається проголошений Генеральною Асамблеєю ООН День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни. Так, у відповідній резолюції організації, яку було ухвалено 22 листопада 2004 року, пропонується державам-членам ООН, неурядовим організаціям і приватним особам щорічно відзначати один чи обидва ці дні (8 і 9 травня) як день пам'яті всіх жертв Другої світової війни. У документі також наголошувалося, що ця історична подія підготувала умови для створення Організації Об’єднаних Націй, покликаної позбавити майбутні покоління від лихоліття війни, та було закликано держави-члени ООН об’єднати зусилля у боротьбі з новими викликами та загрозами.

Зауважимо, що з нагоди капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року в багатьох містах Європи та США було проведено велелюдні святкування. Щодо СРСР, то 9 травня до 1965 року тут відзначали не вельми бурхливо – до прикладу, в 1947 році Сталін взагалі скасував це свято, а за часів правління Хрущова вищезазначений день не був вихідним, оскільки країна ще дуже добре пам’ятала жахіття Другої світової. Також так звана "георгіївська стрічка", символізмом щодо якої сьогодні активно маніпулює російська пропаганда, під час війни з радянського боку та у період СРСР практично не використовувалася.

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8 і 9 травня в Україні сьогодні

Як у радянські часи, так і вже у період незалежності Україна упродовж тривалого часу відзначала 9 травня як День перемоги у Другій світовій війні. Цього дня зазвичай відбувалися різні урочисті заходи та паради. Цей день в Україні відзначається і досі, проте вже не так пишно, а в європейському дусі пам’яті та примирення, оскільки до 10 мільйонів українців поклали свої життя упродовж найжахливішої трагедії XX століття. Крім того, у 2015 році в Україні з’явився День пам’яті та примирення, який відзначається 8 травня.



Відзначення перемоги над нацистською Німеччиною у Великій Британії

"8 травня День пам’яті та примирення ми відзначаємо в унісон із більшістю європейських країн. Друга світова – найжахливіша в історії війна, в тому числі і в українській. Ми, на відміну від Москви, не збираємося приватизовувати велику спільну перемогу усіх народів Радянського Союзу та країн антигітлерівської коаліції. Але й зрікатися своєї вагомої частки в подоланні нацизму – теж не будемо. Відзначаючи День пам’яті та примирення, ми перш за все віддаємо данину поваги мільйонам наших співвітчизників, які рятували від нацизму Україну, Європу та світ", – пояснював важливість цього дня президент Петро Порошенко.

Таким чином, в Україні сьогодні про трагічні події Другої світової згадують як 8-го, у День пам'яті та примирення, так і 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Також пропонується використовувати термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам’яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.

8 травня – це данина пам'яті загиблим, це день пам'яті, ми повинні низько схилити голову перед ними... Я шаную їхню пам'ять і буду їх згадувати 8 травня. І 9 травня – це день вшанування живих. І ми повинні прийти та вшановувати ветеранів, які віддавали все, що є, для перемоги і забезпечити День перемоги... 8 і 9 травня залишаються, і вони об'єднують країну,

– зазначав президент.

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Відзначення Дня пам'яті та примирення в Україні

9 травня залишається вихідним?

Цілком імовірно, що у майбутньому 9 травня більше не буде вихідним, як у своєму законопроекті пропонує Інститут національної пам’яті, проте цей день залишатиметься святковим. Натомість неробочим можуть зробити День пам’яті та примирення, який відзначається 8 травня. Щодо 2019 року, то відповідно до календарного плану, який затвердив Кабінет Міністрів України, День перемоги над нацизмом (9 травня) залишається вихідним, а 8 травня буде робочим.