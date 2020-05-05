Половина українців вважають 9 травня днем перемоги у "Великій вітчизняній"

День перемоги є чи не найдискусійнішим святом в Україні. Так, сама дата святкування, його суть і використання георгіївських стрічок викликають суперечки серед українців. Як розподілилися думки мешканців України щодо найсуттєвіших питань Дня перемоги – читайте нижче.

Більшість українців підтримують святкування і Дня пам'яті та примирення 8 травня, і Дня перемоги – 9 травня. Це виявило опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, пише 24 канал.

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Коли варто відзначати День перемоги

Те, що в Україні мають відзначати День пам’яті та примирення – 8 травня та Дня перемоги – 9 травня підтримують 39% українців. Ще майже 10% мешканців вважають, що взагалі немає різниці, коли відначати пам'ятну подію.



Коли українці мають святкувати День перемоги / Скриншот з презентації

На думку 32% громадян, відзначати варто лише День перемоги 9 травня, 14% вважають, що варто відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, а ще для 9% це питання байдуже.

Такий баланс думок переважає у всіх регіонах. Передбачливо, проте підтримують святкування лише 9 травня здебільшого люди, старші за 60 років.



День перемоги лише 9 травня підтримує старше населення / Скриншот з презентації

Що таке День перемоги?

Близько 52% громадян дотримуються радянської інтерпретації, що День перемоги – це передусім відзначення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. 32% розуміють цю дату як день відзначення перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та внеску у неї українського народу.



Більше половини опитаних дотримуються радянської інтерпритації свята / Фото 24 каналу

Для 6% цей день є просто додатковим вихідним. Серед молоді дещо більше байдужих, а серед людей, старших за 70 років, істотно більше виражена підтримка радянської інтерпретації. До того ж, ця інтерпретація більш поширена на Сході та Півдні, але різниця порівняно з Заходом та Центром у межах 10–15%.

Ставлення до поїздок українських політиків до Росії на парад

Близько 61% не підтримують, те, що депутати і культурні діячі їздять на парад перемоги до Росії, тим часом 21% – підтримують, ще 18% не визначилися. Найменше таку ідею підтримують на Заході та в Центрі – 12% та 18% відповідно.

На Сході та Півдні – по 29% прихильників такого теоретичного візиту, але все ж більшість у цих регіонах (близько 50%) проти такої ідеї.

Чи варто було заборонити георгіївську стрічку

Близько третини українців підтримують рішення про заборону георгіївської стрічки, але ще близько третини не підтримують, для 25% це байдуже.



Чверті українців байдуже на дозвіл чи заборону носити георгіївську стрічку / Фото 24 каналу

Прихильників цього рішення найбільше на Заході (44% підтримують, 23,2% не підтримують), у Центральному регіоні думки поділилися навпіл (по 30–31%), найменше прихильників – на Півдні та Сході (близько 20% підтримують таке рішення, 40% не підтримують).

Хто винен у початку Другої світової?

Із твердженням, що СРСР разом із Німеччиною відповідальний за початок Другої світової війни, погоджуються 56% українців, не погоджуються із цим 24% і ще 20% не визначилися. Регіональні відмінності становлять щонайбільше 19% (на Заході з цим твердженням погоджуються 63%, а на Сході – 44%).



Чи відповідальний СРСР разом із Німеччиною за початок ІІ Світової / Скриншот з презентації

Міфи про 9 травня – дивіться відео 24 каналу

Дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 до 22 квітня 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України, статистична похибка не перевищує 2,2%.