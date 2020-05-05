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      Половина украинцев считают 9 мая днем победы в "Великой отечественной"

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      Когда праздновать День Победы: данные соцопроса
      Когда праздновать День Победы: данные соцопроса / macleans.ca

      День Победы является едва ли не самым дискуссионным праздником в Украине. Сама дата празднования, его сущность и использование георгиевских лент вызывают споры среди украинцев. Как распределились мнения жителей Украины относительно важнейших вопросов Дня победы – читайте ниже.

      Большинство украинцев поддерживают празднование Дня памяти и примирения 8 мая и Дня Победы – 9 мая. Это выявил опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, пишет 24 канал.

      К теме Парад будет, когда – неизвестно: в Кремле не определились с празднованием Дня победы

      • Сколько украинцев празднуют День Победы 9 мая

      39% украинцев поддерживают празднование в Украине обеих дат: Дня памяти и примирения – 8 мая и Дня победы – 9 мая.

      День Перемоги
      Когда украинцы должны праздновать День Победы / Скриншот с презентации

      По мнению 32% граждан, отмечать стоит только День Победы 9 мая, 14% считают, что стоит отмечать только День памяти и примирения 8 мая, а еще для 9% этот вопрос безразличен.

      Такой баланс мнений преобладает во всех регионах. Несколько больше поддерживают празднование только 9 мая люди старше 60 лет.

      День Перемоги

      День Победы только 9 мая поддерживает старшее население / Скриншот с презентации

      • Что такое День Победы?

      Около 52% граждан придерживаются советской интерпретации, что День Победы – это прежде всего празднование победы советского народа в Великой Отечественной войне. 32% понимают эту дату как день празднования победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и вклад в нее украинского народа.

      Для 6% этот день просто дополнительным выходным. Среди молодежи несколько больше равнодушных, а среди людей старше 70 лет, существенно больше выражена поддержка советской интерпретации. К тому же, эта интерпретация более распространена на Востоке и Юге, но разница по сравнению с Западом и Центром в пределах 10-15%.

      • Отношение к поездкам украинских политиков в Россию

      Около 60% не поддерживают, то, что депутаты и культурные деятели ездят на парад победы в Россию, тем временем 20% – поддерживают.

      Новость дополняется...

      Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 17 до 22 апреля 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины, статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Война Декоммунизация Новости Украины Социологическое исследование Новости политики 9 мая Новости России День Победы
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