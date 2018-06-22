Миф о Великой Отечественной: зачем эту идею пропагандировали в Советском Союзе

С 2000 года 22 июня в Украине отмечают День памяти и скорби. Однако, до сих пор есть немало людей, которые дату 22 июня считают началом "Великой Отечественной войны".

В Украине уже почти 20 лет не используют термин "Великая Отечественная". Если речь идет о периоде с 1939 по 1945, то его называют Второй мировой войной. Период 1941-1945 (это, собственно, и означает "Великая Отечественная" в понимании советского человека) – в Украине корректно называть немецко-советской войной.

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Советская пропаганда во Второй мировой

Начнем с того, что пропаганда – это действительно весомый и действенный элемент войны. К войне Советский Союз не был готов. Нападение Германии стало большой неожиданностью даже для Сталина. Поэтому, очевидно, что инструменты военной пропаганды не были готовы. Особенно, если приходилось противостоять мощной пропагандистской машине, которую возглавлял Йозеф Геббельс.

В конце концов, с начала Великой Отечественной войны командование Красной армии не делало ставку на пропаганду, считая, что в войне главное – сила оружия, а не психологическое воздействие на противника или гражданское население.

В то же время немцы, зайдя на украинские земли, называли себя "освободителями", спекулируя на свободолюбивости украинского народа, стремлении к независимости. Советскому руководству надо было срочно что-то менять.

Поэтому было принято решение в различных народах, входивших в состав Союза, "разбудить" патриотизм к так называемому "Отечеству".



Пропаганда была даже на почтовых марках

В случае с украинцами решили вспомнить Шевченко и его призывы к борьбе за Родину. Под "Родиной", конечно, понимали Советский Союз. Стихи Кобзаря зазвучали по радио, их печатали в прессе, на плакатах и тому подобное.

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Шевченко читали даже на фронте. Солдаты просили присылать "Кобзарь" на передовую. За годы войны советские типографии выдали больше полумиллиона экземпляров этой книги.

Термин "Великая Отечественная"



Термин "Великая Отечественная" в СССР впервые употребил Иосиф Сталин

Впервые термин "Великая Отечественная война" прозвучал в выступлении Иосифа Сталина по радио 3 июля 1941 года:

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является войной не только между двумя армиями. Она является вместе с тем великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских поработителей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, которые стонут в ярме немецкого фашизма.



Популярный плакат во время немецко-советской войны

Как объясняет глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, "Великая Отечественная война" имела целью мобилизовать население, которое было деморализовано и не хотело защищать Советский Союз.

В первые месяцы 1941 года полное поражение Советского Союза обусловлено, в частности, отсутствием людей, которые готовы были защищать Советский Союз, Сталина и режим, который они помнили благодаря Голодомору и массовым политическим репрессиям. Собственно, по этой причине за первое полугодие 1941-го около четырех миллионов человек сдались в плен. Для того, чтобы психологически и морально победить эту атмосферу, Советский Союз начинает раскручивать термин "Великая Отечественная война". В 1942 году, по сути, введение специального ордена легитимировало термин "Великая Отечественная война",

– рассказал Вятрович.

Специфика этой пропаганды была максимально проста – формировалась черно-белая картина мира. Немцы были полным злом. Единственным, кто мог преодолеть "зло", был Советский Союз – это были некие "силы добра", которые воевали за освобождение всей Европы, защищая мифическую "родину". Интересно, что два года перед этими событиями (в августе 1939-го) эти два противоположных лагеря заключили договор, известный как пакт Молотова – Риббентропа, о разделе Европы. Однако позже этот факт сотрудничества тщательно скрывали.

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Кстати, часто украинцы, которые воевали в Красной Армии, шли в бой с лозунгом "За родину", имея в виду собственную семью.



Карикатура про пакт Молотова – Риббентропа, согласно которому СССР и Германия поделили Европу

Спекуляции с историческими терминами в нынешнее время

Вопрос как называть войну, которая происходила больше полувека назад, можно было бы оставить историкам, однако и сейчас эту тему используют для спекуляций.

Дискуссия между понятиями "Великая Отечественная" и "Вторая мировая "является скорее дискуссией не исторической, а, к сожалению, идеологической и политической,

– признает Вятрович.

Миф о "Великой Отечественной" и "большой победе" продолжали пропагандировать и после войны. Ведь именно этот миф доказывал существование некой "советской нации". Именно поэтому эти идеи продолжают использовать в России, подтверждая общие корни народов постсоветского пространства.

"Для современной России этот миф важен для возобновления своего влияния на бывшие постсоветские территории. Это элемент широкой геополитической игры, которую проводит Россия. Она заключается в возобновлении влияния на бывшем постсоветском пространстве", – пояснил Вятрович.

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