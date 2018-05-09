У Путина прокомментировали грубость в отношении ветерана после парада победы
У президента России Владимира Путина считают инцидент, когда охрана хозяина Кремля оттолкнула пожилого человека, "непреднамеренной случайностью".
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает радиостанция "Говорит Москва".
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"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций в дальнейшем", – отметил он.
В то же время российские СМИ опубликовали якобы полное видео инцидента. На кадрах видно, как Путин обратил внимание на поведение своей охраны и подошел к ветерану.
Путин и грубость его охраны в отношении ветерана: полное видео
По информации российских пропагандистских СМИ, пожилой мужчина хотел лично подойти к Путину и "засвидетельствовать почтение".
Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что во время торжеств по случаю Дня победы охрана Путина грубо оттолкнула одного из ветеранов.