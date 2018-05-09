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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

У Путина прокомментировали грубость в отношении ветерана после парада победы

2479 Читати новину українською
Путин любит своих ветеранов (иллюстративное фото)
Путин любит своих ветеранов (иллюстративное фото) / Фото из открытых источников

У президента России Владимира Путина считают инцидент, когда охрана хозяина Кремля оттолкнула пожилого человека, "непреднамеренной случайностью".

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает радиостанция "Говорит Москва".

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"Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций в дальнейшем", – отметил он.

В то же время российские СМИ опубликовали якобы полное видео инцидента. На кадрах видно, как Путин обратил внимание на поведение своей охраны и подошел к ветерану.

Путин и грубость его охраны в отношении ветерана: полное видео

По информации российских пропагандистских СМИ, пожилой мужчина хотел лично подойти к Путину и "засвидетельствовать почтение".

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что во время торжеств по случаю Дня победы охрана Путина грубо оттолкнула одного из ветеранов.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин День Победы 9 мая
Источник: 24 Канал
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