Странного пропагандиста заметили 9 мая в Москве

9 мая во время так называемого Дня победы в столице России Москве пропагандой занимались не только люди, но и роботы. В частности, видео с такой пропагандистской машиной в прямом смысле этого слова да еще увешанной "георгиевскими лентами" распространяется по сети.

Одним из первых соответствующий ролик выложил Telegram-канал Mash.

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"Праздничный российский робот на Красной Площади. Раздает ленты, поет "Катюшу", не ломался уже час. Как тебе такое, Boston Dynamics?!" – говорится в сообщении.

Напомним, 9 мая в России отмечают так называемый День Победы. В этот день в Москве не только прошел торжественный парад, но и в течение дня проходили различные торжественные мероприятия.