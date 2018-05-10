Добкін у Берліні ніс радянський прапор і позував із "георгіївською" стрічкою: фото

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін показав, як відзначав 9 травня у Берліні.

9 травня на своїй сторінці у Facebook депутат похвалився фото та відео, як у столиці Німеччини без проблем носить заборонену в Україні символіку.

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На фото Добкін не соромлячись позує з червоним прапором із серпом та молотом та носить "колорадську стрічку".



Михайло Добкін вдягнув "георгіївську стрічку" 9 травня у Берліні

На одному з відео нардеп розповів, що приїхав святкувати День перемоги у Берлін і згадує про "фашистську заразу, яка прилипла до України".

У 2015-му році законом про декомунізацію радянська символіка була заборонена в Україні.

9 травня під час заходів до Дня перемоги одразу у кількох містах правоохоронці затримували осіб, які використовували цю заборонену символіку.