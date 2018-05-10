Министр-беглец Захарченко засветился на пропагандистской акции "Бессмертный полк" в Москве

Бывшего министра внутренних дел времен президентства Виктора Януковича Виталия Захарченко заметили во время пропагандистской ходы "Бессмертный полк". Мероприятие проходило 9 мая в столице России Москве. Кроме чиновника-беглеца участие в акции приняли бойцы расформированного спецподразделения "Беркут".

Соответствующие фото в своем Facebook опубликовал пользователь Василий Максимов.

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"Если вы вдруг скучали по ним, то совершенно напрасно. Они – уже здесь, в Москве", – прокомментировал сообщение мужчина.

Захарченко, который бежал в Россию, принял участие в акции "Бессмертный полк"

На кадрах можно увидеть Захарченко в первых рядах так называемой "бессмертной ходы" – политик стоит с портретом мужчины по фамилии Сидоров.

Наряду с Захарченко идут бойцы спецподразделения "Беркут", которые, вероятно, также бежали в Россию.

Рядом с Захарченко шли бойцы "Беркута"

Напомним, участие в акции "Бессмертный полк" взял еще один известный экс-"регионал" Михаил Добкин, правда уже в Берлине.