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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

СБУ проводить обшуки у київському офісі російського ЗМІ

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У київському офісі російського ЗМІ
У київському офісі російського ЗМІ "РИА Новости Украина" Служба безпеки України проводить обшук. / amacumara

У київському офісі російського ЗМІ "РИА Новости Украина" Служба безпеки України проводить обшук.

Цю інформацію підтвердила речник СБУ Олена Гітлянська, повідомляє Укрінформ.

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"Так, обшуки проводяться", – сказала вона.

Речник додала, що СБУ спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації.

"Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України", – повідомила Гітлянська у Facebook.

Наразі відбуваються слідчі дії. 

В свою чергу РИА Новости повідомляють, що під час обшуку затримано журналіста видання Кирила Вишинського. Як розповідають колеги Вишинського, його затримали на вулиці поруч з його будинком.


Кирило Вишинський, журналіст "РИА Новости"

 

Теги: Новини України Обшуки в київському офісі "РИА Новости" СБУ Російська пропаганда ЗМІ журналісти
Джерело: 24 Канал
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