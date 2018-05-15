СБУ проводить обшуки у київському офісі російського ЗМІ

У київському офісі російського ЗМІ "РИА Новости Украина" Служба безпеки України проводить обшук.

Цю інформацію підтвердила речник СБУ Олена Гітлянська, повідомляє Укрінформ.

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"Так, обшуки проводяться", – сказала вона.

Речник додала, що СБУ спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації.

"Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України", – повідомила Гітлянська у Facebook.



Наразі відбуваються слідчі дії.

В свою чергу РИА Новости повідомляють, що під час обшуку затримано журналіста видання Кирила Вишинського. Як розповідають колеги Вишинського, його затримали на вулиці поруч з його будинком.



Кирило Вишинський, журналіст "РИА Новости"