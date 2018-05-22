У Путина сделали заявление относительно возможного обмена Сенцова на Вышинского

В Кремле до сих пор не обсуждался обмен украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова на арестованного в Киеве главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Читайте также: В Кремле примут во внимание обращение относительно украинского режиссера Сенцова, – Песков

Пока никакой инициативы по этому поводу, насколько мне известно, не было. Мы не получали никакой информации,

– заявил Песков.

В то же время, пресс-секретарь Путина подчеркнул, что такие инициативы не обсуждаются публично, ведь "это вопросы, которые любят тишину".

Напомним, ранее представительница Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца рассказала, что рассматриваются все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова.