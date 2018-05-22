У Путіна зробили заяву щодо можливого обміну Сенцова на Вишинського

У Кремлі досі не обговорювався обмін українського політв’язня, режисера Олега Сенцова на заарештованого в Києві головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Про це заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

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Поки жодної ініціативи з цього приводу, наскільки мені відомо, не було. Ми не отримували ніякої інформації,

– заявив Пєсков.

Водночас, речник Путіна наголосив, що такі ініціативи не обговорюються публічно, адже "це питання, які люблять тишу".

Нагадаємо, раніше представниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца розповіла, що розглядаються всі можливі варіанти для визволення із російської в'язниці українського режисера та громадського активіста Олега Сенцова.