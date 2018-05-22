18:25
22 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
21°C 9°C
  • середа
    24°C 11°C
  • четвер
    24°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирійський туризм. Путінський гаманець Абрамович
Вєсті Кремля
00:10, сьогодні
Вєсті.UA. Оголена Тимошенко. Радикальна хвороба
Вєсті.UA
20:16, 21 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, 19 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

У Путіна зробили заяву щодо можливого обміну Сенцова на Вишинського

1532 Читать новость на русском
Пєсков прокоментував можливий обмін Сенцова на Вишинського
Пєсков прокоментував можливий обмін Сенцова на Вишинського / Фото з відкритих джерел

У Кремлі досі не обговорювався обмін українського політв’язня, режисера Олега Сенцова на заарештованого в Києві головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Про це заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

Читайте також: У Кремлі візьмуть до уваги звернення щодо українського режисера Сенцова, – Пєсков

Поки жодної ініціативи з цього приводу, наскільки мені відомо, не було. Ми не отримували ніякої інформації,
– заявив Пєсков.

Водночас, речник Путіна наголосив, що такі ініціативи не обговорюються публічно, адже "це питання, які люблять тишу".

Нагадаємо, раніше представниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца розповіла, що розглядаються всі можливі варіанти для визволення із російської в'язниці українського режисера та громадського активіста Олега Сенцова.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Українці в полоні РФ Обмін полоненими Олег Сенцов Україна – Росія Обшуки в київському офісі "РИА Новости"
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як збагачуються лікарські родини на закупівлі життєво необхідних ліків для смертельно хворих
сьогодні, 18:00 Як збагачуються лікарські родини на закупівлі життєво необхідних ліків для смертельно хворих
Олександра Устінова 118
Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
сьогодні, 17:01 Почему скандал с ценами на гостинницы в период проведения Лиги чемпионов надуманный
Юрій Бутусов 1356
Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
сьогодні, 15:01 Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів
Дмитро Снєгирьов 237
Польські реалії для українських студентів
сьогодні, 12:01 Польські реалії для українських студентів
Ірина Олексієнко 2245
У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
сьогодні, 08:41 У Луганчан нет ни времени, ни денег, ни сил на цирк и другие увеселения
Ольга Черненко 1303
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук