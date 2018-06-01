Апеляційний суд залишив Вишинського під вартою

Апеляційний суд Херсонської області відмовив стороні захисту у зміні міри запобіжного заходу для головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Відповідне рішення було ухвалене під час судового засідання у п'ятницю 1 червня, інформує "Громадське".

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Під час цього засідання Вишинський заявив, що відмовляється від українського громадянства і звернувся по "правовий захист" до Путіна.

15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" у Києві. Під час обшуків було затримано головного редактора цього видання Кирила Вишинського. За даними слідства, затриманий проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.



Пізніше Вишинському оголосили про підозру у державній зраді, а 17 травня у Херсоні суд обрав для журналіста запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці.