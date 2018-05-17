Суд Херсона заарештував керівника "РИА Новости Украина" Вишинського

У Херсонському міському суді обрано запобіжний захід для керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського у вигляді арешту на два місяці.

Про це повідомив суддя Ярослав Мусулевський.

Читайте також: Керівник "РИА Новости Украина" визнав, що має російський паспорт

"Клопотання задовольнити. Термін утримання під вартою встановити до 13 липня", – заявив суддя.

Зазначимо, Вишинського підозрюють у державній зраді, а також у підривній діяльності. Сам Вишинський перебуває у чудовому настрої та заявив про те, що не вбачає чогось неправомірного у своїй діяльності.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського. Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії.