Суд Херсона арестовал руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского

В Херсонском городском суде избрана мера пресечения для руководителя информационного агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в виде ареста на два месяца.

Об этом сообщил судья Ярослав Мусулевский.

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"Ходатайство удовлетворить. Срок содержания под стражей установить до 13 июля", – заявил судья.

Отметим, Вышинского подозревают в государственной измене, а также в подрывной деятельности. Сам Вышинский находится в прекрасном настроении и заявил о том, что не видит чего-либо неправомерного в своей деятельности.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский. Впоследствии в СБУ пояснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России.