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В Херсоне начался суд по делу руководителя "РИА Новости Украина"

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В Херсонском городском суде проходит заседание на котором должны избрать меру пресечения руководителю информационного агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому.

Судебное заседание началось с опозданием более чем на 2 часа, рассказала корреспондентка в прямом эфире 24 Канала.

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Подозреваемый появился в зале суда в сопровождении трех адвокатов и нескольких сотрудников СБУ.

Вышинского подозревают в государственной измене, а также в подрывной деятельности. Сам Вышинский находится в отличном настроении и заявил о том, не видит чего-то неправомерного в своей деятельности.

Прокурор просит меру пресечения в виде 60 суток под стражей без права внесения залога.

Адвокаты Вышинского просят оставить главного фигуранта дела на свободе. Из-за того, что адвокаты задержанного долго выступают, до сих пор не избрана мера пресечения.

Напомним, 15 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве. Во время обысков был задержан журналист этого издания Кирилл Вышинский. Впоследствии в СБУ объяснили, что задержанный Вышинский проводил в Украине подрывные информационные акции, за что получал деньги от России. 16 мая журналиста этапировали в Херсон для избрания ему меры пресечения.

Теги: Новости Украины Судьи Обыски в киевском офисе "РИА Новости" журналисты СМИ
Источник: 24 Канал
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