У Херсоні розпочався суд у справі керівника "РИА Новости Украина"

У Херсонському міському суді відбувається засідання на якому мають обрати запобіжний захід керівнику інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському.

Судове засідання розпочалося із запізненням більше, ніж на дві години, розповіла кореспондентка у прямому ефірі 24 Каналу.

Читайте також: Керівник "РИА Новости Украина" визнав, що має російський паспорт

Підозрюваний з’явився у залі суду у супроводі трьох адвокаті та кількох співробітників СБУ.

Вишинського підозрюють у державній зраді, а також у підривній діяльності. Сам Вишинський перебуває у чудовому настрої та заявив про те, що не вбачає чогось неправомірного у своїй діяльності.

Прокурор просить запобіжний захід у вигляді 60 діб під вартою без права внесення застави.

Адвокати Вишинського просять залишити головного фігуранта справи на свободі. Через те, що адвокати затриманого довго виступають, досі не обрали запобіжний захід.

Нагадаємо, 15 травня працівники СБУ провели обшуки в офісі "РИА Новости Украина" в Києві. Під час обшуків було затримано журналіста цього видання Кирила Вишинського. Згодом в СБУ пояснили, що затриманий Вишинський проводив в Україні підривні інформаційні акції, за що отримував гроші від Росії. 16 травня журналіста етапували до Херсона для обрання йому запобіжного заходу.